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17-летняя Пеклецова выиграла разделку на 5 км на Кубке Хакасии, вернувшаяся Сорина — 5-я

17-летняя Пеклецова выиграла разделку на 5 км на Кубке Хакасии, вернувшаяся Сорина — 5-я
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В Вершине Теи прошла гонка с раздельным стартом на 5 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам. Её победительницей стала 17-летняя российская лыжница Алина Пеклецова.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Гонка с раздельным стартом, 5 км, свободный стиль. Женщины

1. Алина Пеклецова – 12.36,6.
2. Анна Королёва – отставание 12,4 секунды.
3. Евгения Крупицкая +15,1.
4. Анастасия Кулешова +19,9.
5. Татьяна Сорина +21,3…
7. Анастасия Фалеева +23,2…
12. Екатерина Смирнова +33,0…
15. Елизавета Пантрина +35,5.

В данный момент подобная же гонка, только на 10 км, проходит у мужчин. Её промежуточным лидером является трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.

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