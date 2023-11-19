17-летняя Пеклецова выиграла разделку на 5 км на Кубке Хакасии, вернувшаяся Сорина — 5-я

В Вершине Теи прошла гонка с раздельным стартом на 5 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам. Её победительницей стала 17-летняя российская лыжница Алина Пеклецова.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Гонка с раздельным стартом, 5 км, свободный стиль. Женщины

1. Алина Пеклецова – 12.36,6.

2. Анна Королёва – отставание 12,4 секунды.

3. Евгения Крупицкая +15,1.

4. Анастасия Кулешова +19,9.

5. Татьяна Сорина +21,3…

7. Анастасия Фалеева +23,2…

12. Екатерина Смирнова +33,0…

15. Елизавета Пантрина +35,5.

В данный момент подобная же гонка, только на 10 км, проходит у мужчин. Её промежуточным лидером является трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.