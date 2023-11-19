Вяльбе: если не пустят на ОИ, будут Игры дружбы. Надеюсь, уровень сделают почти тот же

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об альтернативе для российских лыжников в том случае, если их не пустят на Олимпийские игры.

«Нет, ну без флага и без гимна мы однозначно не поедем. А то, что касается, — ожидаем, не ожидаем, что думаем, что не думаем. Вот у меня кофе, там немножко гущи. Я не умею на ней гадать. Будет время, будем понимать, так это или нет. Если нет, значит, будем выступать на Играх дружбы. И я надеюсь, что к тому времени это уже будет статус соревнований для нас, для спортсменов, для людей, которые там выиграют, он будет на уровне практически Олимпийских игр», — сказала Вяльбе на YouTube-канале «РТС Новости Хакасия».