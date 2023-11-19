Елена Вяльбе призвала давать звания ЗМС за победы на Играх дружбы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что спортсмены должны награждаться званием Заслуженного мастера спорта за победу на Играх дружбы.

«Мы должны всё выдержать. Мы должны для своих спортсменов всё сделать. То есть в советское время на чемпионате страны можно было выполнить мастера спорта международного класса. Сейчас такое невозможно. Значит, мы должны это сделать, чтобы это было так. Давайте сделаем так, чтобы на Играх дружбы он тоже стал заслуженным мастером спорта.

Футболистам за восьмое место на чемпионате мира присвоили заслуженного мастера спорта. Почему это не сделать сейчас для спортсменов, которые реально пашут с утра до ночи. И, придя на финиш большого старта, он не может получить какое-то звание. Я уже не говорю о том, что и материальные должны быть уже совсем другие цифры.

Да, олимпийскую медаль никогда и ничто не заменит, пока не поменяется название у этих игр самых, что ни на есть Всемирных спортивных игр. Если такое когда-то случится, тогда это будет уже другое. Но сейчас, мне кажется, мы сами должны сделать так, чтобы спортсмены понимали и чувствовали, что да, несмотря на то, что мы не на международной арене, мы все-таки имеем этот статус, мы становимся такими же крутыми.

Потому что, все потом проходит, а удостоверение мастера спорта международного класса, оно остается. Это гордость, это для тренера и для спортсмена навсегда. Но я уж не говорю о заслуженном мастере спорта», — сказала Вяльбе на YouTube-канале «РТС Новости Хакасия».