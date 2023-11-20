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Стал известен состав сборной Швеции на первом этапе КМ по лыжным гонкам

Шведская лыжная ассоциация опубликовала на своём официальном сайте состав национальной команды на стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Финляндии.

Состав сборной Швеции по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия)

Мужчины: Эдвин Ангер, Эмиль Даниэльссон, Трульс Гиссельман, Маркус Грате, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрём, Лео Йоханссон, Вильям Порома, Бьёрн Сандстрём.

Женщины: Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Йоханна Хагстрём, Моа Илар, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Линн Сван, Йонна Сундлинг.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдёт с 24 по 26 ноября.

Расписание первого этапа

24 ноября – спринт, классический стиль

25 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

26 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль