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Стал известен состав сборной Швеции на первом этапе КМ по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной Швеции на первом этапе КМ по лыжным гонкам
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Шведская лыжная ассоциация опубликовала на своём официальном сайте состав национальной команды на стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Финляндии.

Состав сборной Швеции по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия)

Мужчины: Эдвин Ангер, Эмиль Даниэльссон, Трульс Гиссельман, Маркус Грате, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрём, Лео Йоханссон, Вильям Порома, Бьёрн Сандстрём.

Женщины: Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Йоханна Хагстрём, Моа Илар, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Линн Сван, Йонна Сундлинг.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдёт с 24 по 26 ноября.

Расписание первого этапа

24 ноября – спринт, классический стиль
25 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
26 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль

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