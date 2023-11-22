Клебо объяснил рост популярности женских лыжных гонок в сравнении с мужскими

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о росте интересна к женским лыжным гонкам.

В ежегодном отчёте Nielsen, подготовленном по заказу Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) указано, что женские гонки Кубка мира в прошлом сезоне посмотрели 519 млн зрителей, а мужские — 367 млн человек.

«В женских гонках есть несколько стран, которые борются за победу. Это помогает поднять интерес. В прошлом сезоне было занимательно наблюдать за Тириль Уднес Венг и её борьбой за Кубок мира. К тому же, в спринте развернулось интересное противостояние с Майей Дальквист, Надине Фендрих и норвежками. Так что можно понять рост интереса со стороны зрителей», — приводит слова Клебо NRK.