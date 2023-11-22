Юлия Ступак — на вопрос о недосягаемости Непряевой: скорее, мы на равных

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о соперничестве с олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, обладательницей Кубка мира – 2021/2022 соотечественницей Натальей Терентьевой (Непряевой).

«Скорее, мы на равных. Одни сезоны сильнее была я, другие — она. Я даже на норвежек никогда не смотрела с мыслью, что их нельзя обыграть. Маркус (Крамер, бывший тренер Ступак. – Прим. «Чемпионата») всегда говорил: «По своим данным ты не самая талантливая. Но по отсутствию границ, по тому, какие возможности заложены у тебя в голове, ты превосходишь абсолютно всех»», — приводит слова Ступак RT.

Напомним, в это межсезонье Ступак стала членом тренировочной группы Егора Сорина. Непряева же долгое время тренируется у Юрия Бородавко.