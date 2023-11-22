Стало известно, с каких позиций Большунов, Спицов и другие начнут разделку на 1-м этапе КР

Завтра, 23 ноября, в Вершине Теи (республика Хакасия) состоится мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Старт соревнований намечен на 8:45 утра мск. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться со стартовым протоколом данной гонки.

Лыжные гонки. Кубок России, первый этап, Вершина Теи. Гонка с раздельным стартом, 15 км, свободный стиль. Мужчины. Стартовый протокол

76. Никита Родионов

84. Иван Горбунов

94. Сергей Ардашев

96. Савелий Коростелёв

98. Илья Порошкин

100. Андрей Мельниченко

102. Антон Тимашов

104. Артём Мальцев

106. Илья Семиков

108. Денис Спицов

110. Александр Большунов.

Полный протокол доступен на сайте Федерации лыжных гонок России.