Фото: награждение призёров женской разделки на первом этапе Кубка России с призовыми

В Вершине Тёи на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 состоялось награждение победительницы и призёров женской гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

Лучшей в гонке стала представительница Архангельской области Вероника Степанова. За победу лыжница получила 100 тыс. рублей от Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и 30 тыс. рублей от Республики Хакасия, где проходят соревнования.

Второе место заняла лыжница Алина Пеклецова, также представляющая Архангельскую область. Она получила 80 тыс. рублей от ФЛГР и 25 тыс. рублей от Хакасии. Замкнула тройку призёров ещё одна архангельская спортсменкаЮ Мария Истомина, получившая за третье место 60 тыс. рублей от ФЛГР и 20 тыс. рублей от Республики Хакасия.

В эти минуты в Вершине Тёи проходит мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.