Алина Пеклецова: я в любом случае выхожу и работаю свою гонку

Российская лыжница Алина Пеклецова, представляющая Архангельскую область, прокомментировала гонку на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России.

«Мороз на меня повлиял нормально. Тут не так тяжело бежалось, как на Кубке Хакасии. Там вообще жарко было. Тут же у меня замёрзли глаза, я последние полкруга почти ничего не видела. На скольжении мороз не сказался, оно более-менее нормальным было. Сегодня не такой уж и сильный мороз, всего -15. Довольно комфортно.

Удобнее бегать 5 км или 10 км? Пока так сразу не скажу. Ещё в этом сезоне пока не всё понятно, только первые старты. Мы только начинаем стартовать. Когда знаю, что на старт выходят сильнейшие лыжники, это никак не сказывается на моём состоянии. Я в любом случае выхожу и работаю свою гонку», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Пеклецова заняла второе место в гонке, победу одержала Вероника Степанова.