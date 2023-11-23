Вяльбе: жаль, в разделке не бежала Терентьева. Хотелось посмотреть на борьбу со Степановой

Советская и российская лыжница, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты женской разделки на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи.

«Больших сенсаций от тех, кто тренируется дома, в региональных командах, в женской гонке не было. Конечно, есть определённые проблемы у некоторых спортсменок. Вряд ли Катя Смирнова сегодняшним результатом довольна, нужно разбираться, в чём дело. Жаль, не бежала Наташа Терентьева, очень хотелось бы посмотреть на их борьбу с Вероникой Степановой.

Давайте пока не будем торопиться относительно Алины Пеклецовой. Она и Катя Никитина – очень юные спортсменки. Во всём нужно идти поступательно, особенно в циклических видах спорта. Замечательно, что у нас появляются такие девочки, и нам их важно сохранить до взрослого возраста. Всегда огромные проблемы, когда юные очень резко взрываются, а потом не всегда показывают результаты. Важно правильно выстроить тренировочный процесс — так, чтобы спортсмен, когда вырос, затем на протяжении десяти лет, как и положено «циклику», был на гребне волны», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.