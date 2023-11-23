«То, что я сделал, не было жестоким». Вышвырнувший активиста спортсмен ответил на критику

Двукратный чемпион мира по горным лыжам, норвежец Себастьян Фосс-Солевог удивился критике в свой адрес после инцидента на первом этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, когда спортсмен отшвырнул в сторону протестующего, заблокировавшего горнолыжную трассу. Напомним, австрийский горнолыжник и экоактивист Юлиан Шюттер назвал действия Солевога жестокими.

«Я бы сказал, что то, что я сделал, было очень недраматичным и ни в коей мере не жестоким», — сказал Солевог в интервью NRK.

Говоря о Шюттере, выступавшем на этапах Кубка мира в супергиганте, норвежец, одерживавший свои победы в слаломе, отметил, что не пересекался с ним.

«Я никогда не слышал об этом парне», — добавил норвежский чемпион, комментируя ситуацию.