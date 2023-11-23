Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам, женщины: Степанова лидирует, Истомина идёт 3-й

В Вершине Тёи (республика Хакасия) стартовал первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Соревнования у женщин открыла гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле, которую выиграла олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Таким образом лыжницы получили первые очки в общий зачёт соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.
Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт
1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 50 очков.
2. Алина Пеклецова (Архангельская область) – 47.
3. Мария Истомина (Архангельская область) – 44.
4. Екатерина Никитина (Мордовия) – 41.
5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 38.
6. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) – 35.
7. Арина Каличева (Москва) – 32.
8. Майя Новикова (Москва) – 30.
9. Елизавета Маслакова (Москва) – 28.
10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 26.