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Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам, женщины: Степанова идёт в лидерах

Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам, женщины: Степанова идёт в лидерах
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В Вершине Тёи (республика Хакасия) стартовал первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Соревнования у женщин открыла дистанционная дисциплина – гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Таким образом лыжницы получили первые очки в дистанционный зачёт Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Женщины. Дистанционный зачёт

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 50 очков.
2. Алина Пеклецова (Архангельская область) – 47.
3. Мария Истомина (Архангельская область) – 44.
4. Екатерина Никитина (Мордовия) – 41.
5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 38.
6. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) – 35.
7. Арина Каличева (Москва) – 32.
8. Майя Новикова (Москва) – 30.
9. Елизавета Маслакова (Москва) – 28.
10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 26.

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