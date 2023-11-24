Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам, женщины: Степанова идёт в лидерах

В Вершине Тёи (республика Хакасия) стартовал первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Соревнования у женщин открыла дистанционная дисциплина – гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Таким образом лыжницы получили первые очки в дистанционный зачёт Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Женщины. Дистанционный зачёт

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 50 очков.

2. Алина Пеклецова (Архангельская область) – 47.

3. Мария Истомина (Архангельская область) – 44.

4. Екатерина Никитина (Мордовия) – 41.

5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 38.

6. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) – 35.

7. Арина Каличева (Москва) – 32.

8. Майя Новикова (Москва) – 30.

9. Елизавета Маслакова (Москва) – 28.

10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 26.