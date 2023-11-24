Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Победитель квалификации швед Маркус Грате упал в четвертьфинале спринта на КМ

Победитель квалификации швед Маркус Грате упал в четвертьфинале спринта на КМ
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский лыжник Маркус Грате упал во время четвертьфинального спринтерского забега на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

На подъёме у Грате разъехались лыжи, он зацепил норвежского спортсмена Эвена Нортуга. Норвежский лыжник смог удержать равновесие и обойти упавшего шведа по внешнему радиусу. Нортуг занял в этом забеге второе место и вышел в полуфинал классического спринта. Грате из-за падения финишировал последним и завершил выступление в спринте. Победителем забега стал финский лыжник Лаури Вуоринен.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке продлится до 26 ноября. Следующий этап соревнований пройдёт в Елливаре (Швеция). Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Швед Грате стал лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка мира, Клебо — четвёртый
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android