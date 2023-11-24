Победитель квалификации швед Маркус Грате упал в четвертьфинале спринта на КМ

Шведский лыжник Маркус Грате упал во время четвертьфинального спринтерского забега на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

На подъёме у Грате разъехались лыжи, он зацепил норвежского спортсмена Эвена Нортуга. Норвежский лыжник смог удержать равновесие и обойти упавшего шведа по внешнему радиусу. Нортуг занял в этом забеге второе место и вышел в полуфинал классического спринта. Грате из-за падения финишировал последним и завершил выступление в спринте. Победителем забега стал финский лыжник Лаури Вуоринен.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке продлится до 26 ноября. Следующий этап соревнований пройдёт в Елливаре (Швеция). Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.