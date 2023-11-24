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Швед Грате стал лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка мира, Клебо — четвёртый

Шведский лыжник Маркус Грате стал победителем квалификации классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Спортсмен преодолел дистанцию за 2.38,15.

Вторым стал норвежский лыжник Эрик Вальнес, уступивший лидеру забега 0,65 секунды. Тройку в квалификации спринта замкнул финский спортсмен Эмиль Лиекари. Его отставание от Грате составило 1,49 секунды. Четвёртым стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. 1-й этап. Рука, Финляндия.

Классический спринт, квалификация. Мужчины

1. Маркус Грате (Швеция) — 2.38,15.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,65 секунды.

3. Эмиль Лиекари (Финляндия) +1,49.

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +2,01.

5. Валерио Гронд (Швейцария) +2,13.