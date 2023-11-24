Маркус Грате — после падения в 1/4 финала в Руке: сегодня я узнал, что я лучший в мире

Шведский лыжник Маркус Грате назвал себя лучшим в мире после классического спринта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Спортсмен выиграл квалификацию, преодолев дистанцию за 2.38,15, однако упал в четвертьфинале, зацепив лыжами норвежца Эвена Нортуга, которому удалось удержать равновесие и стать вторым.

Позже Маркус Грате сказал: «Сегодня я узнал, что я лучший в мире… в беге на две с половиной минуты… когда никого рядом нет». Его слова приводит Expressen.

В финальном забеге победа осталась за норвежцем Эриком Вальнесом (2.37,97). Второе место занял французский лыжник Ришар Жув (отставание 0,83 секунды), а третьим стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо (+1,70).