Эвен Нортуг: Грате, похоже, из тех людей, кто ищет приключения, имея первый номер на груди

Норвежский лыжник Эвен Нортуг высказался о падении шведа Маркуса Грате в четвертьфинале классического спринта на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Спортсмен выиграл квалификацию, однако в борьбе за выход в полуфинал упал, зацепив лыжами Нортуга, которому удалось сохранить равновесие и пройти дальше со второго места в забеге.

«Не понимаю, что он хотел изобразить. Гонка шла в тот момент очень медленно, но он, похоже, из тех людей, кто ищет приключения, имея первый номер на груди», — приводит слова Эвена Нортуга Expressen.

Ранее Маркус Грате назвал себя лучшим по итогам спринта, на что двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг сказал, что шведа можно назвать лучшим только среди неудачников.