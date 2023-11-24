«Лучший? Разве что среди неудачников». Петтер Нортуг — о Маркусе Грате

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и 14-кратный чемпион мира Петтер Нортуг отреагировал на слова шведа Маркуса Грате, назвавшего себя лучшим по итогам классического спринта на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Спортсмен выиграл квалификацию, преодолев дистанцию за 2.38,15, однако упал в 1/4 финала, задев лыжами брата Петтера Нортуга Эвена, которому удалось сохранить равновесие и выйти в полуфинал со второго места в забеге.

«Лучший? Разве что среди неудачников. Кто вообще такое говорит в интервью? Никому нет дела до твоих результатов в прологе. Он сам себя положил в 1/4 финала. Думаете, это досадная случайность? Я так не считаю. Ему надо поумнеть», — приводит слова Нортуга Expressen.