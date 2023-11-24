Эрик Вальнес возглавил общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Эрик Вальнес, который стал победителем финального забега классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия), одновременно возглавил общий зачёт соревнований. В активе Вальнеса 112 очков. На втором месте располагается его товарищ по сборной Йоханнес Клебо, третью позицию занимает француз Ришар Жув.

Отметим, что призёры спринта Клебо и Жув располагаются в общем зачёте не в порядке финиша в гонке из-за результатов квалификации, за которую лыжники также получают очки. У Клебо было четвёртое время, а у Жува – только 20-е.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт

1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 112.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 98.

3. Ришар Жув (Франция) – 95.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 85.

5. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 80.

6. Матс Вильям Енссен (Норвегия) — 79.

7. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 72.

8. Йони Мяки (Финляндия) – 71.

9. Эвен Нортуг (Норвегия) – 69.

10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 64.