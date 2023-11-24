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Эрик Вальнес возглавил общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Эрик Вальнес возглавил общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес, который стал победителем финального забега классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия), одновременно возглавил общий зачёт соревнований. В активе Вальнеса 112 очков. На втором месте располагается его товарищ по сборной Йоханнес Клебо, третью позицию занимает француз Ришар Жув.

Отметим, что призёры спринта Клебо и Жув располагаются в общем зачёте не в порядке финиша в гонке из-за результатов квалификации, за которую лыжники также получают очки. У Клебо было четвёртое время, а у Жува – только 20-е.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт

1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 112.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 98.
3. Ришар Жув (Франция) – 95.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 85.
5. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 80.
6. Матс Вильям Енссен (Норвегия) — 79.
7. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 72.
8. Йони Мяки (Финляндия) – 71.
9. Эвен Нортуг (Норвегия) – 69.
10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 64.

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