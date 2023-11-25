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Александр Большунов одержал вторую подряд победу на старте сезона

Александр Большунов одержал вторую подряд победу на старте сезона
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов блестяще начал своё выступление в сезоне — 2023/2024, он одержал вторую подряд победу на старте соревновательного года.

Напомним, в Вершине Тёи (республика Хакасия) стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В его рамках Большунов стал победителем гонки на 15 раздельным стартом в свободном стиле, а также выиграл коньковый спринт.

Нельзя не отметить, что ещё в начале ноября многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр пока полностью не восстановился после серьёзной травмы спины, которую на предсезонном сборе в августе. Из-за повреждения Большунов не мог тренироваться в полном объёме.

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