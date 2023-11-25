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Александр Большунов продлил серию побед на российских стартах до пяти гонок

Александр Большунов продлил серию побед на российских стартах до пяти гонок
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов продлил свою серию побед на внутрироссийских турнирах до пяти гонок.

Ранее в Вершине Тёи (республика Хакасия) стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В его рамках Большунов стал победителем гонки на 15 км раздельным стартом в свободном стиле, а также выиграл коньковый спринт.

Напомним, в конце прошлого сезона Большунов выиграл все три гонки, прошедшие в рамках заключительного, восьмого этапа КР в Кировске.

Большунов, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не получил право выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. FIS продлила своё решение и на грядущий сезон.

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