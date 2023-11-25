Александр Большунов продлил серию побед на российских стартах до пяти гонок

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов продлил свою серию побед на внутрироссийских турнирах до пяти гонок.

Ранее в Вершине Тёи (республика Хакасия) стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В его рамках Большунов стал победителем гонки на 15 км раздельным стартом в свободном стиле, а также выиграл коньковый спринт.

Напомним, в конце прошлого сезона Большунов выиграл все три гонки, прошедшие в рамках заключительного, восьмого этапа КР в Кировске.

Большунов, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не получил право выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. FIS продлила своё решение и на грядущий сезон.