Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у женщин

Шведская лыжница Эбба Андерссон возглавила дистанционный зачёт Кубка мира после победы в классической гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках первого этапа соревнований в Руке (Финляндия). Остальные гонщицы расположились в порядке занятых мест. В тройку вошли призёры разделки – американка Рози Бреннан и новый лидер общего зачёта Кубка мира шведка Фрида Карлссон.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины

Дистанционный зачёт

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 100.

2. Рози Бреннан (США) — 95.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 90.

4. Моа Илар (Ольссон) (Швеция) — 85.

5. Катарина Хенниг (Германия) — 80.

6. Виктория Карль (Германия) — 75.

7. Кертту Нисканен (Финляндия) — 72.

8. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 69.

9. Линн Сван (Швеция) – 66.

10. Хейди Венг (Норвегия) — 63