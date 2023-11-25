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Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у женщин

Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у женщин
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Шведская лыжница Эбба Андерссон возглавила дистанционный зачёт Кубка мира после победы в классической гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках первого этапа соревнований в Руке (Финляндия). Остальные гонщицы расположились в порядке занятых мест. В тройку вошли призёры разделки – американка Рози Бреннан и новый лидер общего зачёта Кубка мира шведка Фрида Карлссон.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Дистанционный зачёт

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 100.
2. Рози Бреннан (США) — 95.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 90.
4. Моа Илар (Ольссон) (Швеция) — 85.
5. Катарина Хенниг (Германия) — 80.
6. Виктория Карль (Германия) — 75.
7. Кертту Нисканен (Финляндия) — 72.
8. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 69.
9. Линн Сван (Швеция) – 66.
10. Хейди Венг (Норвегия) — 63

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