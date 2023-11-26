Елена Вяльбе: Большунов ещё далеко не в форме

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ещё далёк от своей наилучшей формы, несмотря на три победы на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи (республика Хакасия).

«В Вершине Тёи всё прошло замечательно. Большунов? Думаю, с учётом того, что он выигрывает буквально несколько секунд, он ещё далеко не в форме. Мы надеемся на то, что в этом сезоне ещё увидим лучшую версию Большунова», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, в Вершине Тёи прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Её победителем стал Александр Большунов. Вторым с отставанием менее семи секунд стал 19-летний Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев. Для 26‑летнего Большунова это третья победа подряд на старте сезона в Кубке России.

Следующий этап Кубка России пройдет в Тюмени с 1 по 3 декабря.