Большунов — об уровне конкуренции: пришлось отрабатывать по полной программе

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов высказался об уровне конкуренции в гонке с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи (республика Хакасия).

«Соперники напрягали? Ну, если честно, вчера вечером я дал себе установку, что если выиграю даже 1-2 секунды, будет нормально. Получилось даже чуть лучше. Ребята составили очень сильную конкуренцию. Пришлось отрабатывать по полной программе. На старте небольшая заминка? Да палки затрещали, я испугался, что сломал, но, как оказалось, всё в порядке было», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, сегодня, 26 ноября, Александр Большунов стал победителем в гонке с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле. Вторым с отставанием менее семи секунд стал 19-летний Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев. Для 26‑летнего Большунова это третья победа подряд на старте сезона в Кубке России.