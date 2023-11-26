Червоткин — о травме спины: никуда не делась, она и сейчас со мной

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин по итогам гонки с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле оценил свой результат на фоне травмы спины, которую лыжник получил на сборе в Раубичах в августе.

«Для сегодняшней гонки самочувствие и результат неплохие. Но я после контрольной тренировки «Югория. Первый снег» приехал в Вершину Тёи и заболел. Четыре-пять дней вообще не тренировался, температурил. Может, болезни бы не было – могло и лучше быть. А могло и хуже, я уже уставший был бы.

Травма никуда не делась, она и сейчас со мной. Это в Раубичах случилось. Первые две недели, пока воспаление шло, было сложно. С августа я вообще не делал беговой работы, прыжковой, без имитации, в зале только жим. В сравнении с прошлым сезоном небо и земля в плане подготовки. Постоянно приходится делать МРТ, чтобы контролировать. Слава богу, ухудшений пока нет», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Алексей Червоткин занял 4-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов. Вторым с отставанием менее семи секунд стал 19-летний Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев.