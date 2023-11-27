Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам, мужчины: Большунов отрывается от соперников

В Вершине Тёи (республика Хакасия) завершился первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Лыжники получили первые очки в общий зачёт соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.

Рейтинг возглавил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который выиграл все три гонки в рамках этапа: коньковый спринт и две гонки с раздельным стартом (в свободном и классическом стиле).

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Общий зачёт

1. Александр Большунов – 150 очков.

2. Савелий Коростелёв – 129.

3. Сергей Ардашев – 100.

4. Артём Мальцев – 97.

5. Андрей Мельниченко – 89.

6. Денис Спицов – 84.

7. Егор Митрошин – 79.

7. Иван Горбунов – 79.

9. Илья Порошкин – 68.

10. Антон Тимашов – 59.

10. Илья Семиков – 59.