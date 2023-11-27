Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам, мужчины: Большунов отрывается от соперников
В Вершине Тёи (республика Хакасия) завершился первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Лыжники получили первые очки в общий зачёт соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.
Рейтинг возглавил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который выиграл все три гонки в рамках этапа: коньковый спринт и две гонки с раздельным стартом (в свободном и классическом стиле).
Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Общий зачёт
1. Александр Большунов – 150 очков.
2. Савелий Коростелёв – 129.
3. Сергей Ардашев – 100.
4. Артём Мальцев – 97.
5. Андрей Мельниченко – 89.
6. Денис Спицов – 84.
7. Егор Митрошин – 79.
7. Иван Горбунов – 79.
9. Илья Порошкин – 68.
10. Антон Тимашов – 59.
10. Илья Семиков – 59.
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