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19-летний Савелий Коростелёв ответил, надоело ли ему доминирование Большунова

19-летний Савелий Коростелёв ответил, надоело ли ему доминирование Большунова
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19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, надоело ли ему, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов доминирует на Кубке России.

Напомним, в прошедшие выходные в Вершине Тёи прошёл первый этап Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024. В рамках соревнований Большунов выиграл все три гонки (коньковый спринт и гонки с раздельным стартом (в свободном и классическом стиле)). Коростелёв же стал пятым в спринте и занял второе и третье место в разделках.

«(смеётся). Когда есть лидер, получается, что всегда происходит такое лёгкое раздражение. Но Саша — человек заслуженный, очень многого добился. Он тренируется неимоверно много, и нужно приложить очень много усилий, чтобы как‑то его сместить», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

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