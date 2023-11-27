19-летний Савелий Коростелёв ответил, надоело ли ему доминирование Большунова

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, надоело ли ему, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов доминирует на Кубке России.

Напомним, в прошедшие выходные в Вершине Тёи прошёл первый этап Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024. В рамках соревнований Большунов выиграл все три гонки (коньковый спринт и гонки с раздельным стартом (в свободном и классическом стиле)). Коростелёв же стал пятым в спринте и занял второе и третье место в разделках.

«(смеётся). Когда есть лидер, получается, что всегда происходит такое лёгкое раздражение. Но Саша — человек заслуженный, очень многого добился. Он тренируется неимоверно много, и нужно приложить очень много усилий, чтобы как‑то его сместить», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».