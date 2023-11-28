Шведские лыжницы Сундлинг, Сван и Карлссон сдали положительный тест на коронавирус

Шведские лыжницы Йонна Сундлинг, Линн Сван и Фрида Карлссон сдали положительный тест на коронавирус. Они изолированы от команды. Йонна Сундлинг и Линн Сван отказались от выступления на следующем этапе, сообщает Aftonbladet.

«Фрида изолирована от команды. Мы продолжаем следить за развитием симптомов. Если в течение недели тест покажет отрицательный результат, то её участие в гонках всё ещё возможно», — сказал врач сборной Швеции по биатлону Рикард Нобериус.

Напомним, второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 пройдёт в Елливаре (Швеция) с 2 по 3 декабря.

Предыдущие женский и мужской масс-старты прошли при -18 и -19 градусах соответственно. Сундлинг заняла 18-е место в гонке. Победительницей гонки стала шведская лыжница Моа Илар.