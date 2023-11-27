Сундлинг — о морозе на этапе КМ в Руке: соревноваться в таких условиях — просто безумие

Шведская лыжница Йонна Сундлинг высказалась об условиях проведения женского масс-старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

Напомним, женский и мужской масс-старты прошли при -18 и -19 градусах соответственно. Сундлинг заняла 18-е место в масс-старте. Победительницей гонки стала шведская лыжница Моа Илар.

«Соревноваться в таких условиях — это просто безумие. Когда мы ушли в гонку, я подумала: «Боже, что происходит». Мои руки и ноги онемели. Когда прошли спуск, я почувствовала, как сильно замёрзли мои пальцы и бёдра», — приводит слова Сундлинг Aftonbladet.

Напомним, второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 пройдёт в Елливаре (Швеция) с 2 по 3 декабря.