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«Из нас пытаются сделать изгоев». Тренер сборной России по лыжам – о нейтральном статусе

«Из нас пытаются сделать изгоев». Тренер сборной России по лыжам – о нейтральном статусе
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Нейтральный статус в Пхёнчхане и Пекине – это одно, а то, что сейчас от нас требуют в Париже – совсем другое. Из нас просто пытаются сделать изгоев. Сейчас ведь делается всё возможное, чтобы не допустить на Олимпиаду даже тех, кто как будто выполнит все требования. Всё равно потом будет специальная комиссия по допуску. Я даже не знаю, как это назвать, когда нам пытаются объяснить, что война, которую ведёт Израиль – это совсем другое. Если бы Россия пошла тем же путём, СВО давно бы уже закончилась. Но с какими жертвами среди мирного населения! Это самый простой путь», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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