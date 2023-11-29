«Пока политики не договорятся, нас никуда не пустят». Прямые ответы тренера сборной России

В российских лыжных гонках стартовал большой зимний сезон: первые гонки Кубка России прошли в Вершине Тёи. Вопросов для обсуждения в конце декабря традиционно много, и «Чемпионат» пришёл с ними к тренеру национальной команды Юрию Викторовичу Бородавко.

Тот со свойственной ему прямотой рассказал и о состоянии здоровья Большунова, который вроде бы побеждает, но мучится со спиной, и о больших проблемах у Натальи Терентьевой. А ещё объяснил, что должно произойти, чтобы российских лыжников всё-таки допустили на мировую арену.

«Травма Большунова была и остаётся серьёзной»

– Юрий Викторович, насколько серьёзны проблемы Александра Большунова со спиной? Он провёл четыре гонки, если Кубок Хакасии считать, и во всех победил.

– Травма была и остаётся очень серьёзной. Она требует очень длительного лечения. Это не простуда, когда неделю можно отлежаться, а потом без проблем всё наверстать. Такие великие спортсмены, как Бьорн Дели и Вегард Ульванг из-за таких же травм заканчивали с большим спортом. С Сашей мы договорились идти пошагово.

У нас есть два прекрасных специалиста: мануальный терапевт Сергей Чечиль и массажист Игорь Иванусенко. Они очень плотно занимаются не только с Большуновым, но и с Лёшей Червоткиным. Очень плотно. После каждой тренировки и тейпирование, и специальная гимнастика разработана, которую спортсмены делали и продолжают делать. Мы ведём постоянный контроль здоровья, по МРТ смотрели, как идёт заживление. В данном случае главный принцип – не навредить, прежде всего тренировкам.

Это благодаря им Большунов может соревноваться. Перед тем, как приступить к лечению, нужно чётко представлять – что лечить, как лечить, выработать методику лечения. А затем неукоснительно это выполнять. Это огромная ответственность для специалистов, ведь они работают со спортсменами высочайшего уровня, тут ошибок быть не может. Чечиль и Иванусенко по несколько часов в день посвящают ребятам. Каждый день.

— У Большунова в последние годы постоянно что-то происходит.

— Видимо, ему судьбой предначертано преодолевать эти препятствия. Чего только стоит операция под наркозом на гайморовых пазухах, после падения с велосипеда была проблемы с ахиллами, и многое-многое другое. Чтобы быть наверху, он постоянно должен что-то преодолевать. Это его путь. Путь воина.

— Червоткин, получается, с такой же травмой?

— Да. Только немного в другом месте. У него обострилась травма спустя пару дней после Александра. Лёша идёт примерно по той же методике восстановления.

— С ребятами более-менее понятно. А как дела у Наташи Терентьевой?

— Не очень хорошо, честно говоря. До сих пор нет показаний, чтобы она могла приступить к серьёзным тренировкам. На лыжи она иногда встаёт – просто покататься. Ни о каких серьёзных нагрузках даже речи идти не может. Положительной динамики нет, к сожалению. Не буду давать прогнозов относительно того, когда мы сможем увидеть Наташу на соревнованиях. Пока она полностью не восстановится, мы не будем приступать к тренировкам. Здоровье – самое главное.

Наталья Терентьева Фото: РИА Новости

— Если бы сейчас наша сборная выступала на международных соревнованиях, восстановление спортсменов могло бы быть форсированным?

— Каждому овощу своё время, как говорится. Когда мы выступали на международных соревнованиях, у нас была другая мотивация, другие возможности, другое отношение, другие места тренировочных сборов и проживания. Находясь в России, мы столкнулись с большим количеством болезней – ковид, простуда. Мы постоянно находимся в большом скоплении людей, а вирус никуда не делся, он постоянно с нами, да ещё и мутирует. В разных тренировочных группах один-два спортсмена постоянно заболевают. Это круговерть. Так было в Малиновке, так продолжилось в Ханты-Мансийске, а потом и в Вершине Тёи. Но это наша российская специфика, от неё никуда не денешься.

При подготовке к Олимпийским играм мы жили только своей маленькой группой, мобильно передвигались по Европе на своём транспорте, до минимума были сведены перелёты, где можно было бы столкнуться с массой людей. Сейчас же нас просто накрыло болезнями. Каждый спортсмен в группе переболел — и не по одному разу.

— На сколько одна такая болезнь выбивает спортсмена из тренировочного режима?

— В среднем на 7-10 дней. И непонятно, что делать в такой ситуации – то ли начинать всё сначала, то ли плюнуть на пропущенную работу и переходить к другим тренировкам. Физическое и особенно функциональное состояние спортсменов очень резко падает. А затем длительное время спортсмены набирают тот уровень, который был до болезни. Последовательность тренировочного плана полностью теряется. Получаются разрозненные блоки подготовки, а не связанные между собой, как это было раньше.

«Уровень сборной подравнялся, и лидеры недалеко ушли»

— В прошлом году в Ханты-Мансийске вы говорили, что самое большое опасение – у лидеров сборной без международных стартов снизится мотивация, начнёт снижаться скорость. Сейчас проблемы те же?

— Острую фазу прошлогоднего отстранения мы пережили, но проблемы остались. Жизнь заставляет двигаться дальше. Однако выше головы не прыгнешь. Психология спортсменов, хоть и заточена на победу, но уровень лидеров, на мой взгляд, несколько опускается. Если говорить конкретно про Большунова и Терентьеву, то раньше разница на 15 и 10 км соответственно между ними и соперниками была значительной. Сейчас этого преимущества нет. Всё идёт в борьбе и серьёзной конкуренции. Речь ведь не про одного соперника. Средний уровень всей сборной России подравнялся, а лидеры недалеко ушли.

— Возможно, они где-то берегутся, ведь можно выиграть меньшими усилиями?

— Да я про это и говорю. На международном уровне такое не прокатит, там нужно постоянно нагнетать, нагнетать, нагнетать и бежать на более высоких скоростях. А человеческий организм адаптируется к тем скоростям, на которых он бегает, и они становятся привычными. Вот это страшно. Потом потребуется определённое количество гонок на этапах Кубка мира, чтобы восстановить скорость, достаточную для высоких результатов.

— Получается, если условно завтра сборную России допускают до Кубка мира, то наши лидеры не будут сразу бороться за победы?

— Узнать это можно, только когда мы вернёмся. Судя по тем трансляциям, которые смотрели с первого этапа Кубка мира, чего-то сверхъестественного мы не увидели. Вполне вероятно, что можно вернуться с небольшим отставанием, которое получится компенсировать достаточно быстро. Наш уровень всё-таки ниже.

— Уровень Кубка мира без россиян разве не упал?

— Я так не думаю. Достаточно посмотреть классическую мужскую гонку на 10 км в Руке – плотность просто сумасшедшая! Были моменты, когда в пяти секундах человек восемь сидело. Нам тоже нужно к этому стремиться. Сейчас время становления для нашей молодёжи, когда они могут набраться сил, повысить свои функциональные возможности, чтобы на Кубке мира после возвращения выглядеть достойно.

«Легко сказать – давайте допустим Россию. Но это невыполнимо»

— Про Кубок мира. Как вы отнеслись к словам норвежцев, которые говорят, что без русских скучно?

— Ну вот прямо так они не говорят. Понятно же, кто всем руководит, ведь от МОК международным федерациям идут даже не пожелания, а приказы. И кто самим МОК руководит, тоже не секрет. Ничему не удивляюсь. Это просто частное мнение спортсменов, которые ничего изменить не могут. Ждём победного завершения специальной военной операции. Только после этого будет рассматриваться наше возвращение.

— Не верите в то, что FIS может допустить россиян до стартов без указки сверху?

— FIS – общественная организация, и все решения там принимаются голосованием. Мы же помним, кто первыми ввёл против нас санкции – англосаксы. Решение принимали политические руководители, а спортивные взяли под козырёк. Пока политики не договорятся, спортивные организации самостоятельно ничего по допуску россиян делать не будут. У президента FIS просто нет таких полномочий, чтобы решить эту проблему. Но даже если бы такие полномочия были и он сказал – мы допускаем русских, норвежцы просто сказали бы, что не дадут нам визу. Финны вон вообще границы закрыли и не пускают с российскими паспортами в страну. Все решения FIS просто разобьются о решения политического руководства отдельных стран. Это на словах легко сказать – давайте допустим. Когда до дела дойдёт, это будет невыполнимо.

— Но задача перед вами в любом случае — подготовка к 2026 году?

— Конечно. И эту задачу никто не отменял. И спортсмены заряжены на это. Пока наш допуск — далёкая мечта. Розовые очки мы давно сняли.

— Вы разделяете позицию Елены Валерьевны Вяльбе, которая резко против выступления в нейтральном статусе?

— Нейтральный статус в Пхёнчхане и Пекине – это одно, а то, что сейчас от нас требуют в Париже – совсем другое. Из нас просто пытаются сделать изгоев. Сейчас ведь делается всё возможное, чтобы не допустить на Олимпиаду даже тех, кто как будто бы выполнит все требования. Всё равно потом будет специальная комиссия по допуску. Я даже не знаю, как это назвать, когда нам пытаются объяснить, что война, которую ведёт Израиль – это совсем другое. Если бы Россия пошла тем же путём, СВО давно бы уже закончилась. Но с какими жертвами среди мирного населения! Это самый простой путь.

— Вы можете представить, что кто-то из российских лыжников, если требования будут действовать и к ОИ-2026, захочет поехать в нейтральном статусе?

— Ехать все хотят. Олимпиада – вершина спортивной карьеры. Но требования невыполнимы. От спортсменов требуют осудить СВО, не иметь государственной поддержки, готовиться за свой счёт. Да просто полностью отречься от своей страны. И ради чего выполнять такие требования?

— Вероника Степанова, получается, права, когда говорит, что нет смысла ехать, чтобы изначально проигрывать тем, у кого не будет никаких ограничений в тренерском штабе, физиотерапевтах, сервисе?

— Права, но это уже последняя стадия. Пока делается всё, чтобы мы сами отказались. И после этого можно будет сделать заявление – вас же допустили, но вы не поехали. Да уже можно закрывать эту тему, она себя изжила. Нужно просто жить сегодняшней жизнью. У нас прекрасный календарь, много соревнований – не меньше, чем на этапах Кубка мира.

«В марте состоится шоу с участием лыжников и биатлонистов»

— Календарь российских соревнований можно сделать ещё более интересным?

— В финале Кубка России в Кировске последняя гонка будет с финишем в горнолыжку, как на «Тур де Ски», и можно с одного места увидеть борьбу всех лучших. В Тюмени в марте состоится шоу с участием лыжников и биатлонистов. Формат пока не утверждён, пока в этом направлении работа ведётся. Это будет развлечение, которое не повлияет на соревновательный график спортсменов.

Юрий Бородавко Фото: РИА Новости

— Как вы относитесь к идее клубных соревнований? В биатлоне вот попробовали, хоть клубов и не хватало.

— Правильная идея. Мы же в своё время серьёзно не воспринимали Ski Classic – ну создали норвежцы что-то и создали. А идея разрослась. Сейчас в марафонской серии соревнуется много интернациональных команд. В велоспорте давно то же самое. Думаю, постепенно всё к такому придёт. Формат соревнований, наверное, поменяется, возможностей станет больше. Я отношусь к такому положительно. То, что было в биатлоне – пробный шар. Но клубов и на самом деле практически не было. А заявляться спортсменам в качестве личников – ну а чем тогда это от обычных стартов отличается? Мне кажется, тут пока телега впереди лошади. Давайте создадим клубы, посмотрим, как они будут работать, привлечём в эти клубы меценатов, которые будут обеспечивать финансирование. За этим будущее.

— Кажется, настроение у вас боевое. В прошлом году вы выглядели более загруженным, если можно так выразиться.

— Мы живём здесь и сейчас. Вначале думали, что год пройдёт и мы вернёмся. Но год прошёл, а мы не вернулись. Так что будем надеяться только на себя. Будем продолжать поддерживать высокий соревновательный уровень, как это и было всегда в этой системе. Приходят новые спонсоры с огромным желанием проводить соревнования. Мы в этом плане сдвинулись на три порядка вперёд. Интерес к внутренним соревнованиям без участия сборников был второстепенным, сейчас же он высочайший. От этого выигрывает весь наш лыжный спорт, но особенно молодые, которые получили возможность конкурировать с лучшими.