«О серьёзных нагрузках и речи быть не может». Бородавко — о состоянии здоровья Терентьевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира – 2021/2022 Натальи Терентьевой (Непряевой).

«До сих пор нет показаний, чтобы она могла приступить к серьёзным тренировкам. На лыжи она иногда встаёт – просто покататься. Ни о каких серьёзных нагрузках даже речи идти не может. Положительной динамики нет, к сожалению. Не буду давать прогнозов относительно того, когда мы сможем увидеть Наташу на соревнованиях. Пока она полностью не восстановится, мы не будем приступать к тренировкам. Здоровье – самое главное», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.