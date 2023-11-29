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Юрий Бородавко рассказал, когда российских лыжников вернут на международные соревнования

Юрий Бородавко рассказал, когда российских лыжников вернут на международные соревнования
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о том, когда российские лыжники смогут вернуться на международные соревнования.

«Понятно же, кто всем руководит, ведь от МОК международным федерациям идут даже не пожелания, а приказы. И кто самим МОК руководит, тоже не секрет. Ничему не удивляюсь. Это просто частное мнение спортсменов, которые ничего изменить не могут. Ждём победного завершения специальной военной операции. Только после этого будет рассматриваться наше возвращение», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.

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