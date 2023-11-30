Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В сборной Швеции по лыжным гонкам выявлен новый случай заражения коронавирусом

В сборной Швеции по лыжным гонкам выявлен новый случай заражения коронавирусом
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём заразилась коронавирусом, сообщает Expressen. Из-за болезни спортсменка не сможет принять участия в гонках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Елливаре (Швеция).

«Конечно, очень грустно уезжать домой, потому что я ждала возможности выступить на шведской земле. Но нужно принять ситуацию и надеяться, что я смогу восстановиться к следующим соревнованиям», — отметила Хагстрём.

Напомним, в конце прошлой недели лыжник сборной Швеции Вильям Порома сообщил, что заболел коронавирусом. Позже положительные результаты тестов на коронавирус были выявлены у шведских лыжниц Йонны Сундлинг, Линн Сван и Фриды Карлссон.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 пройдёт в Елливаре (Швеция) с 2 по 3 декабря.

Материалы по теме
Шведские лыжницы Сундлинг, Сван и Карлссон сдали положительный тест на коронавирус
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android