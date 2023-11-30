В сборной Швеции по лыжным гонкам выявлен новый случай заражения коронавирусом

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём заразилась коронавирусом, сообщает Expressen. Из-за болезни спортсменка не сможет принять участия в гонках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Елливаре (Швеция).

«Конечно, очень грустно уезжать домой, потому что я ждала возможности выступить на шведской земле. Но нужно принять ситуацию и надеяться, что я смогу восстановиться к следующим соревнованиям», — отметила Хагстрём.

Напомним, в конце прошлой недели лыжник сборной Швеции Вильям Порома сообщил, что заболел коронавирусом. Позже положительные результаты тестов на коронавирус были выявлены у шведских лыжниц Йонны Сундлинг, Линн Сван и Фриды Карлссон.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 пройдёт в Елливаре (Швеция) с 2 по 3 декабря.