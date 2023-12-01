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«Прочитал заключение врача и подумал: хватит уже бегать». Большунов — о травме спины

«Прочитал заключение врача и подумал: хватит уже бегать». Большунов — о травме спины
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов рассказал о травме спины.

«Я прочитал заключение врача и… Первая мысль – да нафига мне всё это нужно?! Мне главное, чтобы я ходить мог. Зачем мне такие проблемы, когда ты даже обычной жизнью жить не можешь? В тот момент, честно скажу, о спорте у меня даже мыслей не было. Подумал, что хватит уже бегать. Не удержался я и от резких высказываний. Юрий Викторович Бородавко с физиотерапевтом Сергеем Чечилем убедили меня их выслушать, что именно нужно делать в такой ситуации и как это делать. Была разработана детальная программа на каждый день, чтобы снизить боль и позволить организму начать тренироваться.

Но, когда пришёл в зал на первую тренировку, она была немного со слезами на глазах – я никогда не думал, что мне придётся делать какие-то упражнения с петлями на ногах, был уверен, что мне такое не понадобится никогда», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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