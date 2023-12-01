«Я сидеть не мог — сильная боль была». Большунов рассказал о серьёзной травме в межсезонье

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов рассказал о причинах серьёзной травмы спины, полученной в межсезонье.

«В августе на сборе в Раубичах организм говорил мне, что сложно делать работу на таких скоростях, что нужно притормозить. А я, как обычно, решил, что нужно через себя перешагивать, стараться больше сделать. В общем, всё это привело к травме, после которой нужно было срочно делать МРТ. Я не мог встать, не мог надеть кроссовки, и если правый ещё как-то умудрялся надевать, то левый вообще никак. Пока ехали на МРТ, я даже сидеть не мог – очень сильная боль была», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.