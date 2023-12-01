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Александр Большунов рассказал, почему не завершил карьеру после серьёзной травмы

Александр Большунов рассказал, почему не завершил карьеру после серьёзной травмы
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов объяснил, почему принял решение не завершать карьеру после травмы спины. Спортсмен подчеркнул, что воспринимает трудности как вызов.

«Кажется, словно судьба тебе постоянно сложности подкидывает – а, ты в прошлый раз справился?! На тебе, попробуй ещё вот так. Опять справился?! Ну тогда вот ещё. Это определённый вызов. Сложно, но приходится всё преодолевать и только смотреть вперёд. Мне сейчас даже интересно, как я на этот раз выйду из такой ситуации и проведу сезон. Многие мечтают, чтобы я закончил. Но нет. Не дождётесь. Пока я другим такой радости не доставлю», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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