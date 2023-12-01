Вяльбе — о трассе на этапе КР: сказала директору спорткомплекса в Тюмени, что он волшебник

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии трассы на втором этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тюмени.

«Я сейчас директору спортивного комплекса в Тюмени сказала, что он волшебник. Было очень мало морозных дней, шли дожди, но они смогли всё подготовить. Несмотря ни на что, мы верили в них, они знали, что мы не отменим всё в последний момент, и хорошо поработали. Здесь сейчас прекрасный стадион. Да, круга на 5 км нет, но есть 3,3 км, 2,5 км, спринтерский круг. А учитывая, что вчера пошёл легкий снежок, ещё и картинка красивая. Было бы неплохо материально вознаградить всех тех людей, которые здесь круглосуточно работали над тем, чтобы у нас была отличная трасса», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.