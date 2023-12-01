Вяльбе: Степанова на Кубке России явно на расслабоне, потому что конкуренток у неё нет

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты женской коньковой разделки на 10 км на втором этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тюмени.

«Среди тех, с кем сейчас соревнуется Вероника Степанова, ей конкуренток нет. На это надо сделать скидку. С ней может соревноваться Наталья Терентьева (Непряева), которая пока не оправилась после всех своих болезней. А сейчас Вероника — лидер, это хорошо, за ней будут тянуться. Единственное, кажется, что для «десятки» 18 секунд преимущества над Истоминой и 19 над Кулешовой — это для Вероники очень мало. Я краем уха слышала, что она там шутила, что чуть ли не заснула. Она тут явно на расслабоне, потому что конкуренток у неё нет.

Истомина и Кулешова даже относительно Вероники пробежали хорошо. Меня, наверное, сегодня удивил результат Лиды Горбуновой — пятое место в коньковой гонке. Мы раньше её «классисткой» считали. Пантрина набирает форму, Крупицкая — молодец. И Аня Королёва — молодец. Несмотря на то что у неё в Беларуси нет спарринг-партнёров, она наших девчонок заставляет понервничать. Сегодня она вообще чудом в тройку не заехала», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.