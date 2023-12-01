Коростелёв: когда Большунов догнал в разделке, у меня лучше пошло. Он шёл с запасом

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в коньковой разделке на 10 км на втором этапе Альфа-Банк Кубка России в Тюмени. Спортсмен занял третье место.

«На 15-километровой гонке можно «раскладываться»: спокойно начинать, добавлять. А «десятка» — это работа на выносливость и скорость. Когда меня сегодня Большунов догнал, у меня намного лучше пошло. Саша, как мне показалось, шёл легче, с хорошим запасом. А у него такой ход, что когда с ним идёшь, то отыгрываешь у ребят. Я с самого начала понимал, что он сзади и это мой «спасательный круг» в случае плохого самочувствия.

Я немного недоволен своим отставанием. Хотелось бы не так сильно отпустить Сашу Большунова и обыграть Артёма Мальцева. Но по такому своему состоянию гонкой я доволен», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.