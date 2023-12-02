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Александр Большунов оценил свои шансы выиграть все гонки Кубка России в этом сезоне

Александр Большунов оценил свои шансы выиграть все гонки Кубка России в этом сезоне
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов оценил свои шансы выиграть все гонки в рамках сезона-2023/2024 Кубка России.

«Могу ли я выиграть все гонки сезона? Это всё-таки очень сложно. Состояние должно быть хорошее по всему сезону, и на спринте, и на дистанции, это сложно. У нас же есть и ярко выраженные спринтеры, тот же Александр Терентьев, который сегодня в подъёме показал свой уровень, обогнал меня как стоячего (улыбается). Но ему не хватило метров пять-семь. Если бы он убежал чуть дальше, то было бы сложно его накатить, потому что не было бы воздушного потока сзади. У меня этот поток за его спиной поймать получилось, поэтому и боролся за победу», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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