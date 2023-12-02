Большунов объяснил, почему проведение этапа Кубка России в Чусовом находится под угрозой

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов считает, что третий этап Кубка России в Чусовом может быть отменён. Соревнования должны пройти с 9 по 12 декабря.

«Если в Чусовом будет, согласно прогнозу, 30–35 градусов мороза ночью и 25 днём, то гонки не состоятся. Это, конечно, экстремальные условия, в которых нет смысла выступать. Есть граница — 21 градус. А там посмотрим, как будет.

Я лично выступал как-то в Вершине Тёи, когда с утра было 24 градуса мороза, в 22 уже бежали. А, ещё экстремальные условия были на Олимпиаде в Пекине, когда я вышел на первую тренировку и был такой сильный мороз и ветер, что я в одной шапке не мог кататься — пришлось вторую надевать. Такого у меня никогда больше не было», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.