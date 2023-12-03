Фото: у Коростелёва сломалось крепление по ходу масс-старта. Он бежит на разных лыжах

Двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв попал в неприятную ситуацию по ходу масс-старта на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Тюмени.

После шести километров дистанции у Коростелёва сломалось крепление. Тренеры дали ему другую лыжу, но она оказалась коньковой. В данный момент, на отсечке 11,3 км Савелий идёт 29-м с отставанием в 25,7 секунды.

Фото: Матч ТВ

Фото: Матч ТВ

Стоит отметить, что Коростелёв является нынешним вице-лидером общего зачёта Кубка России (уступает лишь Александру Большунову). Во вчерашней гонке, классическом спринте Савелий не смог пробиться в полуфинал.