Франческо де Фабиани прокомментировал своё выступление на этапе КМ в Елливаре

Итальянский лыжник Франческо де Фабиани, двукратный призёр чемпионатов мира в командном спринте, прокомментировал своё выступление на втором этапе Кубка мира в Елливаре (Швеция). Спортсмен открыл сезон на этом этапе, потому что не смог выступить в Руке (Финляндия) из-за проблем с ногой и спиной.

«Это были две хорошие гонки, в целом хорошие выходные. Как я и надеялся, всё прошло гораздо лучше, чем в Руке, у меня остались позитивные ощущения. Удалось отодвинуть проблемы в сторону: нога всё ещё не зажила, но, к счастью, меня не ограничивает. Ощущения определённо улучшились, гонка за гонкой становится всё лучше и лучше. Это позитивный момент, поскольку нас ждут ещё два важных этапа.

Сегодня в эстафете мы были близки к подиуму. Эстафеты прекрасны, потому что до конца никогда не можешь предсказать, что произойдёт. И вчера, и сегодня Италия показала хорошие результаты. Мы едем в Эстерсунд с позитивным настроем», — приводит слова спортсмена Fondo Italia.