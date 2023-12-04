«Это было как пощёчина». Крюгер — о том, что Йоханссон догнал и опередил его

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер отреагировал на то, что 24-летний швед Лео Йоханссон смог догнать и опередить его в концовке третьего этапа мужской эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам в Елливаре (Швеция).

«Я думал, что сделал это (оторвался. — Прим. «Чемпионата»), а потом он вернулся в борьбу. Хоть это и не имело решающего значения с точки зрения результата, для меня было как пощёчина то, что я не смог удержать преимущество», — приводит слова Крюгера Aftonbladet.

Ранее Симен Хегстад Крюгер принял участие в мужской гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира. Норвежские лыжники заняли весь пьедестал, но Крюгер завершил гонку на четвёртой позиции.