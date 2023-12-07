Победитель разделки в Руке норвежец Нюэнгет пропустит этап Кубка мира в Эстерсунде

31-летний норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет не сможет выступить на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция), сообщает NRK.

Спортсмен, ставший победителем гонки с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), заболел и пропустит предстоящие соревнования. Его место в сборной Норвегии займёт трёхкратный чемпион мира Шур Рёте.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Эстерсунде пройдёт с 9 по 10 декабря. В рамках этапа состоятся классические спринты и гонки на 10 км свободным стилем. Ранее стало известно, что норвежец Йоханнес Клебо выступит на этом этапе после пропуска соревнований в Елливаре.