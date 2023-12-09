Йоханнес Клебо уверенно выиграл пролог классического спринта на 3-м этапе Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Мужчины. Пролог