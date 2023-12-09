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Йоханнес Клебо уверенно выиграл пролог классического спринта на 3-м этапе Кубка мира

Йоханнес Клебо уверенно выиграл пролог классического спринта на 3-м этапе Кубка мира
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В Эстерсунде (Швеция) завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Мужчины. Пролог

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.02,1.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 3,3 секунды.
  3. Бен Огден (США) + 4,5.
  4. Пол Голберг (Норвегия) + 4,5.
  5. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) + 4,6.
  6. Ансгар Эвенсен (Норвегия) + 4,7.
  7. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 4,9.
  8. Калле Хальфварссон (Швеция) + 5,0.
  9. Юхан Хегстрём (Швеция) + 6,0.
  10. Тео Шели (Франция) + 6,5.
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