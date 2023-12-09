Йоханнес Клебо уверенно выиграл пролог классического спринта на 3-м этапе Кубка мира
В Эстерсунде (Швеция) завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Мужчины. Пролог
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.02,1.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 3,3 секунды.
- Бен Огден (США) + 4,5.
- Пол Голберг (Норвегия) + 4,5.
- Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) + 4,6.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) + 4,7.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 4,9.
- Калле Хальфварссон (Швеция) + 5,0.
- Юхан Хегстрём (Швеция) + 6,0.
- Тео Шели (Франция) + 6,5.
Комментарии