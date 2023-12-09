«Я пытался быть Нортугом». Спустя годы неудач норвежец Йенссен стал открытием Кубка мира

Ян Томас в восторге от своих результатов. Сможет ли он продолжить победную серию?

Норвежец Ян Томас Йенссен добился невероятного прорыва на старте Кубка мира по лыжным гонкам – 2023/2024. Победа в масс-старте, эстафете и неоднозначные высказывания после гонок заставляют обратить на этого парня пристальное внимание. Кто он вообще такой? Откуда взялся?

Путь Йенссена осыпан не розами

Удивительно, но Яну Томасу Йенссену уже 27 лет, но только сейчас он наконец смог громко заявить о себе спустя три сезона вне Кубка мира.

Норвежец дебютировал в сборной в сезоне-2017/2018 на домашнем этапе в Лиллехаммере. Выступил в скиатлоне на 30 километров, занял 52-е место и вылетел из команды на целый сезон. Через год история повторилась. В расширенном составе сборной в Бейтостолене он пробежал гонку на 30 км свободным стилем, которую тоже провалил, показав 57-й результат.

Ещё через год ситуация выглядела чуть лучше. Ян отправился на «Тур де Ски», где смог подняться на седьмую строчку в спринте классикой в итальянском Валь-ди-Фьемме. После он принял участие ещё в двух гонках на Кубке мира и потом пропал с высочайшего международного уровня на целых три года.

Ян Томас Йенссен Фото: Federico Modica/Getty Images

В этом сезоне Йенссен восстал из пепла и решил показать всем, на что он реально способен. Ждать долго не пришлось: на первом же этапе в финской Руке Ян сенсационно выиграл масс-старт свободным стилем на 20 км, опередив именитых Клебо, Крюгера, Голберга и остальных соперников.

«Это значит для меня невероятно много. Даже сложно сказать, насколько много. Но я всегда знал, что способен показать себя на высшем уровне.

В голове очень много слов, однако не все они сгодятся для телевидения. Я хочу поблагодарить стольких людей… Но все они сейчас и так знают, что я им очень благодарен», – поделился эмоциями Йенссен после победы.

Своим результатом он удивил и опытных коллег по сборной.

«Он уже несколько лет бьётся о стену, так что здорово, что он воспользовался возможностью на своей лучшей дистанции», – высказался Пол Голберг.

«У меня мурашки по коже. Удивительно видеть, как он это делает. Он хорошо тренировался много-много лет. Наконец-то у него получается. У него есть все качества, которые нужны современному лыжнику. Он вынослив, быстр и хорош на трассе. Мы будем чаще его видеть», – уверен бывший член сборной Норвегии, а ныне эксперт Viaplay Ханс Кристер Холунд.

«Кто чемпион?!»

Одной победой дело не закончилось. На втором этапе Кубка мира в Елливаре Йенссен снова феерил. Сначала занял седьмое место в спринте на 10 километров свободным стилем, уступив пятерым норвежцам и британцу Эндрю Масгрэйву, а после был назначен финишёром национальной команды в мужской эстафете.

В гонку он ушёл вторым с минимальным отставанием от шведа Эдвина Ангера, который долгое время сопротивлялся натиску норвежца. Сначала швед бросился вперёд и увеличил отрыв, но очень быстро ослаб и уступил Йенссену. На протяжении ещё нескольких километров Ангер боролся, то приближаясь, то отдаляясь от норвежца. Йенссену за это время удалось измотать противника, так что на финиш он приехал с запасом в 17 секунд.

«Нет ничего лучше, чем быть норвежцем и победить Швецию. Моим образцом для подражания является Нортуг. Я пытался быть им сегодня, и, думаю, у меня неплохо получилось», – рассказал Йенссен.

Пересекая финишную черту, он не смог сдержать своих эмоций, прокричав «Кто чемпион?!» в стиле Нортуга. «Это была эйфория. Я испытал такое облегчение и был счастлив. Теперь, после этого финиша, я боюсь, что меня назовут «самоуверенным», – объяснил свой поступок Йенссен. А после попросил серьёзно не воспринимать его поступки во время лыжной гонки.

Ангер, финишировавший за Йенссеном, не расслышал победного клича соперника. Но, когда узнал об этом, опустил норвежца с небес на землю.

«О, это ненадолго. Да, он немного самоуверенный, но мы догоним его в следующий раз. Тогда мы сможем крикнуть ему об этом», – заявил швед, также отметивший высокую скорость Йенссена на последнем круге.

Сможет ли воодушевлённый победами норвежец продолжить свою победную серию? Покажут предстоящие этапы Кубка мира. Что ясно уже сейчас, так это то, что Йенссену наконец удалось закрепиться в основной команде своей сборной после нескольких лет провалов. А это уже большой успех!