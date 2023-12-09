Йоханнес Клебо одержал уверенную победу в классическом спринте на 3-м этапе Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Вторым к финишу пришёл ещё один норвежец Эрик Вальнес, который вместе с Клебо завоевал золото Олимпиады-2022 в командном спринте. Тройку призёров замкнул 23-летний американец Джеймс Клинтон Скунмейкер.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.11,9.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 3,35 секунды.

3. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) + 4,80.

4. Бен Огден (США) + 7,06.

5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) + 12,00.

6. Эвен Нортуг (Норвегия) + 18,78.