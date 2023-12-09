Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: спринт (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 9 декабря 2023

Клебо возвращается! Спринты открывают третий этап Кубка мира по лыжам. LIVE
Батраз Томаев
Харальд Амундсен, Йоханнес Клебо, Джессика Диггинс
Комментарии
Самые быстрые лыжники планеты выявят лучшего на трассе в шведском Эстерсунде.

В субботу, 9 декабря, в Эстерсунде (Швеция) начнётся третий этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024. В рамках сегодняшнего соревновательного дня будут разыграны медали в спринтерской гонке как у мужчин, так и у женщин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

После небольшой паузы на Кубок мира возвращается норвежец Йоханнес Клебо. Победитель общего зачёта прошлого сезона был вынужден пропустить второй этап в Елливаре (Швеция). Клебо выступил на стартах Кубка Норвегии. Полагаем, он уверен в своих силах и сегодня в коронной дистанции постарается вернуть утраченные позиции.

А может быть, и одержит первую победу в сезоне?!

Кубок мира по лыжным гонкам - 2023/2024. Общий зачёт
Кубок мира по лыжным гонкам - 2023/2024. Календарь сезона

Квалификация на гонки уже прошла. А мы начнём следить за самым интересным! В 15:00 начинаются первые четвертьфинальные забеги у женщин.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Батраз Томаев

Одной из интриг этапа является возвращение Йоханнеса Клебо. Обрёл ли чемпионскую форму норвежец?

Квалификация показала, что да. Но соперники могли сберечь силы для решающих раундов!

Материалы по теме
Клебо выиграл гонку Кубка Норвегии после провала на Кубке мира. Там соперники попроще?
Клебо выиграл гонку Кубка Норвегии после провала на Кубке мира. Там соперники попроще?
14:30 Батраз Томаев

Проблемы со здоровьем и у шведских лыжниц. Так, второй этап КМ в Елливаре пропустила Фрида Карлссон.

Материалы по теме
Фрида Карлссон призналась, что в глубине души хотела бежать на Кубке мира с ковидом
14:21 Батраз Томаев

Лыжники продолжают болеть. Этап в Эстерсунде пропускает пропускает немка Катарина Хенниг.

Материалы по теме
Хенниг пропустит этап КМ в Эстерсунде из-за коронавируса
14:11 Батраз Томаев

Результаты квалификации у мужчин и женщин

Квалификации уже прошли. Знакомимся с результатами предварительных забегов:

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Эстерсунд, Швеция
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
09 декабря 2023, суббота. 12:30 МСК
Окончено
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
09 декабря 2023, суббота. 13:05 МСК
Окончено
14:02 Батраз Томаев

Привет всем любителям лыжных гонок!

Мы начинаем LIVE со спринтерских гонок на третьем этапе КМ в шведском Эстерсунде.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android