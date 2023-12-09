Клебо возвращается! Спринты открывают третий этап Кубка мира по лыжам. LIVE

В субботу, 9 декабря, в Эстерсунде (Швеция) начнётся третий этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024. В рамках сегодняшнего соревновательного дня будут разыграны медали в спринтерской гонке как у мужчин, так и у женщин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.
После небольшой паузы на Кубок мира возвращается норвежец Йоханнес Клебо. Победитель общего зачёта прошлого сезона был вынужден пропустить второй этап в Елливаре (Швеция). Клебо выступил на стартах Кубка Норвегии. Полагаем, он уверен в своих силах и сегодня в коронной дистанции постарается вернуть утраченные позиции.
А может быть, и одержит первую победу в сезоне?!
Квалификация на гонки уже прошла. А мы начнём следить за самым интересным! В 15:00 начинаются первые четвертьфинальные забеги у женщин.
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Одной из интриг этапа является возвращение Йоханнеса Клебо. Обрёл ли чемпионскую форму норвежец?
Квалификация показала, что да. Но соперники могли сберечь силы для решающих раундов!
Проблемы со здоровьем и у шведских лыжниц. Так, второй этап КМ в Елливаре пропустила Фрида Карлссон.
Лыжники продолжают болеть. Этап в Эстерсунде пропускает пропускает немка Катарина Хенниг.
Результаты квалификации у мужчин и женщин
Квалификации уже прошли. Знакомимся с результатами предварительных забегов:
Привет всем любителям лыжных гонок!
Мы начинаем LIVE со спринтерских гонок на третьем этапе КМ в шведском Эстерсунде.