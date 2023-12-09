Клебо возвращается! Спринты открывают третий этап Кубка мира по лыжам. LIVE

В субботу, 9 декабря, в Эстерсунде (Швеция) начнётся третий этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024. В рамках сегодняшнего соревновательного дня будут разыграны медали в спринтерской гонке как у мужчин, так и у женщин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

После небольшой паузы на Кубок мира возвращается норвежец Йоханнес Клебо. Победитель общего зачёта прошлого сезона был вынужден пропустить второй этап в Елливаре (Швеция). Клебо выступил на стартах Кубка Норвегии. Полагаем, он уверен в своих силах и сегодня в коронной дистанции постарается вернуть утраченные позиции.

А может быть, и одержит первую победу в сезоне?!

Квалификация на гонки уже прошла. А мы начнём следить за самым интересным! В 15:00 начинаются первые четвертьфинальные забеги у женщин.

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